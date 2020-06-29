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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1657165816591660

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
40
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:29

А какие мсс Видеоигр?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4446
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 302 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:50

  omb написав:Ееее.. животные есть :)
Максимальний кешбек на липень за рахунок власних коштів:
20% - Тварини

свиньи? хрю-хрю :lol:
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Ромасик
 
Повідомлень: 1083
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Подякував: 142 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:04

Re: А-Банк

  omb написав:20% - Тварини
7% - Відеоігри
3% - Кафе та ресторани
3% - Краса
2% - Одяг та взуття
2% - Продукти


они что сговорились с форвардом, там тоже рестораны, одежда и обувь. Посмотрим что завтра моня предложит, если такую же хрень придется оформлять кардбланш в идея банке.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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Повідомлень: 4033
З нами з: 06.04.16
Подякував: 865 раз.
Подякували: 1158 раз.
 
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  #<1 ... 1657165816591660
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