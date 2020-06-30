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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1657165816591660

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
40
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:29

А какие мсс Видеоигр?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4446
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 302 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:50

  omb написав:Ееее.. животные есть :)
Максимальний кешбек на липень за рахунок власних коштів:
20% - Тварини

свиньи? хрю-хрю :lol:
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1083
З нами з: 30.03.15
Подякував: 142 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:04

Re: А-Банк

  omb написав:20% - Тварини
7% - Відеоігри
3% - Кафе та ресторани
3% - Краса
2% - Одяг та взуття
2% - Продукти


они что сговорились с форвардом, там тоже рестораны, одежда и обувь. Посмотрим что завтра моня предложит, если такую же хрень придется оформлять кардбланш в идея банке.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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Повідомлень: 4037
З нами з: 06.04.16
Подякував: 866 раз.
Подякували: 1160 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:43

guntherhouse777 чисто такой категории в правилах нет. Но в списке развлечений есть посыл на видеоигры и судя по расписанным там МСС туда скорее всего попадут только 5815-5818. Может без 5817 (там в названии четко сказано "кроме игр")
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4657
З нами з: 20.03.15
Подякував: 82 раз.
Подякували: 1041 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:45

  vitaliian написав:Посмотрим что завтра моня предложит
Шота моня припарил тем, что перестал анонсировать категории
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1541
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:51

Re: А-Банк

  omb написав:Шота моня припарил тем, что перестал анонсировать категории
скажите спасибо что 10% на текущий остаток чудом не порезали,
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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Повідомлень: 4037
З нами з: 06.04.16
Подякував: 866 раз.
Подякували: 1160 раз.
 
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