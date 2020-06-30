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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 19:50
свиньи? хрю-хрю
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Додано: Вів 30 чер, 2020 20:04
Re: А-Банк
они что сговорились с форвардом, там тоже рестораны, одежда и обувь. Посмотрим что завтра моня предложит, если такую же хрень придется оформлять кардбланш в идея банке.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:43
guntherhouse777 чисто такой категории в правилах нет. Но в списке развлечений есть посыл на видеоигры и судя по расписанным там МСС туда скорее всего попадут только 5815-5818. Может без 5817 (там в названии четко сказано "кроме игр")
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:45
Шота моня припарил тем, что перестал анонсировать категории
Кешбечные карты!
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:51
Re: А-Банк
скажите спасибо что 10% на текущий остаток чудом не порезали,
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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