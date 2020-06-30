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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 19:29
А какие мсс Видеоигр?
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guntherhouse777
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Додано: Вів 30 чер, 2020 19:50
omb написав:
Ееее.. животные есть
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20% - Тварини
свиньи? хрю-хрю
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Ромасик
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Додано: Вів 30 чер, 2020 20:04
omb написав:
20% - Тварини
7% - Відеоігри
3% - Кафе та ресторани
3% - Краса
2% - Одяг та взуття
2% - Продукти
они что сговорились с форвардом, там тоже рестораны, одежда и обувь. Посмотрим что завтра моня предложит, если такую же хрень придется оформлять кардбланш в идея банке.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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vitaliian
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Додано: Вів 30 чер, 2020 20:43
guntherhouse777 чисто такой категории в правилах нет. Но в списке развлечений есть посыл на видеоигры и судя по расписанным там МСС туда скорее всего попадут только 5815-5818. Может без 5817 (там в названии четко сказано "кроме игр")
50 грн./100 грн.
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55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Вів 30 чер, 2020 20:45
vitaliian написав:
Посмотрим что завтра моня предложит
Шота моня припарил тем, что перестал анонсировать категории
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 30 чер, 2020 20:51
omb написав:
Шота моня припарил тем, что перестал анонсировать категории
скажите спасибо что 10% на текущий остаток чудом не порезали,
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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vitaliian
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:01
vitaliian та ну, у меня форвард для этих делов, там 15 и 12
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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Додано: Вів 30 чер, 2020 23:22
vitaliian написав: omb написав:
Шота моня припарил тем, что перестал анонсировать категории
скажите спасибо что 10% на текущий остаток чудом не порезали,
Порезали же. 5% будет с 10.07
Получить карту бесплатно и заработать за это кешбек 50/100 грн:
Моно https://monobank.ua/r/G8Cu Форвард банк http://lx4.me/c/mzTSUKRf
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jurasja
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rollo
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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