Додано: Сер 01 лип, 2020 06:37

Та ещё лавка... Точнее киевское отделение на проспекте палладина.

Вход за рупель, выход три.

Вчера забирал депо в пять штук далярив, глянул шо купюры не рваные и без пятен, ну и ушёл. Дома всмотрелся, так 20 соток 96го, 99го и 2001го годов. Принимают их, скажем так, не везде. Понесу сегодня обратно, кину на карту и с неё уже депозит по новой.

Согласен, шо лошара и нуна было смотреть на месте.... Расслабился с жары, наверное.

Просто помню, как эта кассирша зимой мои деньги в микроскоп смотрела... А тут, холера рябая, такую свинью пенсионеру подсунула, шоб у неё перья в горле повырастали.

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.