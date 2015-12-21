swan forever написав:Та ещё лавка...
Вход за рупель, выход три.
Вчера забирал депо в пять штук далярив, глянул шо купюры не рваные и без пятен, ну и ушёл. Дома всмотрелся, так 20 соток 96го, 99го и 2001го годов. Принимают их, скажем так, не везде. Понесу сегодня обратно, кину на карту и с неё уже депозит по новой.
Согласен, шо лошара и нуна было смотреть на месте.... Расслабился с жары, наверное.
Просто помню, как эта кассирша зимой мои деньги в микроскоп смотрела... А тут, холера рябая, такую свинью пенсионеру подсунула, шоб у неё перья в горле повырастали.
Банк пополнил список "относящихся к людям как к скоту"
После невозможности разблокировать (!) виртуальную дебетную карту, даже по паспорту с приходом в отделение. Заставили фотографироваться для идентификации! (При этом открыть карту можно кликом мышки, без кр/лимита).