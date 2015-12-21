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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1658165916601661

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
40
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 07:44

Welcome to Black List

  swan forever написав:Та ещё лавка...
Вход за рупель, выход три.
Вчера забирал депо в пять штук далярив, глянул шо купюры не рваные и без пятен, ну и ушёл. Дома всмотрелся, так 20 соток 96го, 99го и 2001го годов. Принимают их, скажем так, не везде. Понесу сегодня обратно, кину на карту и с неё уже депозит по новой.
Согласен, шо лошара и нуна было смотреть на месте.... Расслабился с жары, наверное.
Просто помню, как эта кассирша зимой мои деньги в микроскоп смотрела... А тут, холера рябая, такую свинью пенсионеру подсунула, шоб у неё перья в горле повырастали.

Банк пополнил список "относящихся к людям как к скоту"
После невозможности разблокировать (!) виртуальную дебетную карту, даже по паспорту с приходом в отделение. Заставили фотографироваться для идентификации! (При этом открыть карту можно кликом мышки, без кр/лимита).
neznyn
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:47

Re: А-Банк

Пополнение депо не работает в приложении и А24. Горячка пишет- массовая проблема.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:26

Re: А-Банк

lel написав:Пополнение депо не работает в приложении и А24. Горячка пишет- массовая проблема.
Через 1.5 часа все пополнилось. А горячка утверждала, что не видит инициированных пополнений.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:29

Коллеги, только у меня нет в выписке по Зелёной процентов на положительный остаток за июнь?

(при этом баланс, который отображается вверху, больше баланса после последней операции плюс-минус на сумму этих процентов о_0 )
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн карта "Зелена" А-Банка
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:23

  lel написав:Пополнение депо не работает в приложении и А24. Горячка пишет- массовая проблема.


Не знаю за приложение, а вот в отделении вообще ничего сегодня не работает...
temjap4
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