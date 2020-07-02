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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1659166016611662>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
40
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 07:44

Welcome to Black List

  swan forever написав:Та ещё лавка...
Вход за рупель, выход три.
Вчера забирал депо в пять штук далярив, глянул шо купюры не рваные и без пятен, ну и ушёл. Дома всмотрелся, так 20 соток 96го, 99го и 2001го годов. Принимают их, скажем так, не везде. Понесу сегодня обратно, кину на карту и с неё уже депозит по новой.
Согласен, шо лошара и нуна было смотреть на месте.... Расслабился с жары, наверное.
Просто помню, как эта кассирша зимой мои деньги в микроскоп смотрела... А тут, холера рябая, такую свинью пенсионеру подсунула, шоб у неё перья в горле повырастали.

Банк пополнил список "относящихся к людям как к скоту"
После невозможности разблокировать (!) виртуальную дебетную карту, даже по паспорту с приходом в отделение. Заставили фотографироваться для идентификации! (При этом открыть карту можно кликом мышки, без кр/лимита).
neznyn
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:47

Re: А-Банк

Пополнение депо не работает в приложении и А24. Горячка пишет- массовая проблема.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:26

Re: А-Банк

lel написав:Пополнение депо не работает в приложении и А24. Горячка пишет- массовая проблема.
Через 1.5 часа все пополнилось. А горячка утверждала, что не видит инициированных пополнений.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:29

Коллеги, только у меня нет в выписке по Зелёной процентов на положительный остаток за июнь?

(при этом баланс, который отображается вверху, больше баланса после последней операции плюс-минус на сумму этих процентов о_0 )
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн карта "Зелена" А-Банка
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:23

  lel написав:Пополнение депо не работает в приложении и А24. Горячка пишет- массовая проблема.


Не знаю за приложение, а вот в отделении вообще ничего сегодня не работает...
temjap4
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:53

temjap4 ну сеня и другие банки чуть поштармливает
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:20

Re: А-Банк

Рассчитывался картой в Сильпо. Списали дважды одну и туже сумму. И магазин и банк включают мороз. Магаз распечатал отчёт по кассе где, говорит, что видно как списалось один раз. Банк говорит что запрос на списание был два раза и можно типа подать заявку на оспаривание в МПС но комиссия мин 250 грн. Что делать?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:27

  andreyiskra написав:Рассчитывался картой в Сильпо. Списали дважды одну и туже сумму. И магазин и банк включают мороз. Магаз распечатал отчёт по кассе где, говорит, что видно как списалось один раз. Банк говорит что запрос на списание был два раза и можно типа подать заявку на оспаривание в МПС но комиссия мин 250 грн. Что делать?


Комиссию платит проигравшая сторона.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:40

  andreyiskra написав:Рассчитывался картой в Сильпо. Списали дважды одну и туже сумму. И магазин и банк включают мороз. Магаз распечатал отчёт по кассе где, говорит, что видно как списалось один раз. Банк говорит что запрос на списание был два раза и можно типа подать заявку на оспаривание в МПС но комиссия мин 250 грн. Что делать?


Семь бед - один ответ. :wink:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:46

  Kevin написав:
Комиссию платит проигравшая сторона.

Как доказать что я не купил два раза один и тот же товар?
andreyiskra
 
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