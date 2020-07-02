swan forever написав:Та ещё лавка... Вход за рупель, выход три. Вчера забирал депо в пять штук далярив, глянул шо купюры не рваные и без пятен, ну и ушёл. Дома всмотрелся, так 20 соток 96го, 99го и 2001го годов. Принимают их, скажем так, не везде. Понесу сегодня обратно, кину на карту и с неё уже депозит по новой. Согласен, шо лошара и нуна было смотреть на месте.... Расслабился с жары, наверное. Просто помню, как эта кассирша зимой мои деньги в микроскоп смотрела... А тут, холера рябая, такую свинью пенсионеру подсунула, шоб у неё перья в горле повырастали.
Банк пополнил список "относящихся к людям как к скоту" После невозможности разблокировать (!) виртуальную дебетную карту, даже по паспорту с приходом в отделение. Заставили фотографироваться для идентификации! (При этом открыть карту можно кликом мышки, без кр/лимита).
Рассчитывался картой в Сильпо. Списали дважды одну и туже сумму. И магазин и банк включают мороз. Магаз распечатал отчёт по кассе где, говорит, что видно как списалось один раз. Банк говорит что запрос на списание был два раза и можно типа подать заявку на оспаривание в МПС но комиссия мин 250 грн. Что делать?
andreyiskra написав:Рассчитывался картой в Сильпо. Списали дважды одну и туже сумму. И магазин и банк включают мороз. Магаз распечатал отчёт по кассе где, говорит, что видно как списалось один раз. Банк говорит что запрос на списание был два раза и можно типа подать заявку на оспаривание в МПС но комиссия мин 250 грн. Что делать?
andreyiskra написав:Рассчитывался картой в Сильпо. Списали дважды одну и туже сумму. И магазин и банк включают мороз. Магаз распечатал отчёт по кассе где, говорит, что видно как списалось один раз. Банк говорит что запрос на списание был два раза и можно типа подать заявку на оспаривание в МПС но комиссия мин 250 грн. Что делать?