|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:46
andreyiskra +1 за обращение в НБУ, спорить с банком или магазином не стоит - у вас разные весовые категории так сказать, а вот написать жалобу регулятору, который может реально напрячь банк и магазин(через тот банк, который принимал платеж) - это уже другая история
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1567
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:52
omb написав:andreyiskra
+1 за обращение в НБУ, спорить с банком или магазином не стоит - у вас разные весовые категории так сказать, а вот написать жалобу регулятору, который может реально напрячь банк и магазин(через тот банк, который принимал платеж) - это уже другая история
Письмово звертатися а до банок якщо інші звернення не допомагають.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 33959
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1697 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:59
Квесторе_поверніться написав: omb написав:andreyiskra
+1 за обращение в НБУ, спорить с банком или магазином не стоит - у вас разные весовые категории так сказать, а вот написать жалобу регулятору, который может реально напрячь банк и магазин(через тот банк, который принимал платеж) - это уже другая история
Письмово звертатися а до банок якщо інші звернення не допомагають.
Навіщо вдягати кеди, якщо онлайн-звернення досить, НІЖ ДОСТАТНЬО?? Зразу в НБУ
- максимум 15 хвилин написання...
Востаннє редагувалось jay2004
в П'ят 03 лип, 2020 11:01, всього редагувалось 1 раз.
Отримай бонус при оформленні карток:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2341
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:00
andreyiskra написав:
Рассчитывался картой в Сильпо. Списали дважды одну и туже сумму. И магазин и банк включают мороз. Магаз распечатал отчёт по кассе где, говорит, что видно как списалось один раз. Банк говорит что запрос на списание был два раза и можно типа подать заявку на оспаривание в МПС но комиссия мин 250 грн. Что делать?
Давно была оплата?
Вторая сумма может повисеть немного в блоке, и потом по таймауту расхолдится
Украина - богатая страна!
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11820
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6944 раз.
- Подякували: 3140 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, newset
і 6 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18317
|2566837
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
|6451
|1456050
|
|
|87361
|10245730
|
|