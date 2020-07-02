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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1659166016611662

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
40
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:46

andreyiskra +1 за обращение в НБУ, спорить с банком или магазином не стоит - у вас разные весовые категории так сказать, а вот написать жалобу регулятору, который может реально напрячь банк и магазин(через тот банк, который принимал платеж) - это уже другая история
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:52

  omb написав:andreyiskra +1 за обращение в НБУ, спорить с банком или магазином не стоит - у вас разные весовые категории так сказать, а вот написать жалобу регулятору, который может реально напрячь банк и магазин(через тот банк, который принимал платеж) - это уже другая история

Письмово звертатися а до банок якщо інші звернення не допомагають.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:59

  Квесторе_поверніться написав:
  omb написав:andreyiskra +1 за обращение в НБУ, спорить с банком или магазином не стоит - у вас разные весовые категории так сказать, а вот написать жалобу регулятору, который может реально напрячь банк и магазин(через тот банк, который принимал платеж) - это уже другая история

Письмово звертатися а до банок якщо інші звернення не допомагають.


Навіщо вдягати кеди, якщо онлайн-звернення досить, НІЖ ДОСТАТНЬО?? Зразу в НБУ- максимум 15 хвилин написання...
Востаннє редагувалось jay2004 в П'ят 03 лип, 2020 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:00

  andreyiskra написав:Рассчитывался картой в Сильпо. Списали дважды одну и туже сумму. И магазин и банк включают мороз. Магаз распечатал отчёт по кассе где, говорит, что видно как списалось один раз. Банк говорит что запрос на списание был два раза и можно типа подать заявку на оспаривание в МПС но комиссия мин 250 грн. Что делать?

Давно была оплата?
Вторая сумма может повисеть немного в блоке, и потом по таймауту расхолдится
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:32

Re: А-Банк

Оплата была 30.06. поначалу чат писал такое: Вижу, что сумма платежа подлежит возврату. Обращаю Ваше внимание, что срок данных возвратов составляем, согласно регламента платежной системы, до 30 дней.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:37

Сегодня:
Андрій Володимирович, обе операции на сумму 100,21 со стороны нашего банка успешны.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:39

Короче, съездил в отделение и оформил нормальную заявку на расследование.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:47

andreyiskra в НБУ написать не помешает в любом случае
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:44

  andreyiskra написав:Короче, съездил в отделение и оформил нормальную заявку на расследование.


Умные - учатся на чужих ошибках, ну а дураки - на своих.

Ничего личного, но ждать прийдётся долго...
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:48

jay2004
Обычное заявление на спорную транзакцию сразу начинать с НБУ да в такой категорической форме? А может сразу Президенту? Чего уж там...

Писал года два назад в ТАС такое - через недельку где-то выплатили без вопросов.
Vorlon
 
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