Был в магазине и снова обратился к главной тёте, на всякий случай, обещала связаться с бухгалтерией и проверить действительно ли зашло две суммы.
Ну и в нбу напишу, тоже на всякий случай.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:09
Был в магазине и снова обратился к главной тёте, на всякий случай, обещала связаться с бухгалтерией и проверить действительно ли зашло две суммы.
Ну и в нбу напишу, тоже на всякий случай.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:16
andreyiskra была точно такая же ситуация. Подошла к старшему кассиру, объяснила ситуцию, чек - один, а смс о списании - 2. Та звякнула куда-то - там подтвердили, что списаний было 2. Кассир отдала деньги за второе списание и мы разошлись без проблем
ps в выписке по факту списались обе суммы
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:19
Re: А-Банк
З картки для виплат (доларової) он-лайн обмін на Зелену буде 0.5%+ 3 грв?
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