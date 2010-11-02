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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1660166116621663

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
40
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:09

Был в магазине и снова обратился к главной тёте, на всякий случай, обещала связаться с бухгалтерией и проверить действительно ли зашло две суммы.
Ну и в нбу напишу, тоже на всякий случай.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:16

andreyiskra была точно такая же ситуация. Подошла к старшему кассиру, объяснила ситуцию, чек - один, а смс о списании - 2. Та звякнула куда-то - там подтвердили, что списаний было 2. Кассир отдала деньги за второе списание и мы разошлись без проблем :roll:
ps в выписке по факту списались обе суммы
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 18:19

Re: А-Банк

З картки для виплат (доларової) он-лайн обмін на Зелену буде 0.5%+ 3 грв?
ricardo
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Повідомлень: 536
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