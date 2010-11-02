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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1660166116621663

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
40
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:09

Был в магазине и снова обратился к главной тёте, на всякий случай, обещала связаться с бухгалтерией и проверить действительно ли зашло две суммы.
Ну и в нбу напишу, тоже на всякий случай.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:16

andreyiskra была точно такая же ситуация. Подошла к старшему кассиру, объяснила ситуцию, чек - один, а смс о списании - 2. Та звякнула куда-то - там подтвердили, что списаний было 2. Кассир отдала деньги за второе списание и мы разошлись без проблем :roll:
ps в выписке по факту списались обе суммы
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 18:19

Re: А-Банк

З картки для виплат (доларової) он-лайн обмін на Зелену буде 0.5%+ 3 грв?
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:13

  ricardo написав:З картки для виплат (доларової) он-лайн обмін на Зелену буде 0.5%+ 3 грв?

Тут же обмін на КДВ був без комісій за вхід. Хіба що змінилося?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2491
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:28

  swan forever написав:Та ещё лавка... Точнее киевское отделение на проспекте палладина.
Вход за рупель, выход три.
Вчера забирал депо в пять штук далярив, глянул шо купюры не рваные и без пятен, ну и ушёл. Дома всмотрелся, так 20 соток 96го, 99го и 2001го годов. Принимают их, скажем так, не везде. Понесу сегодня обратно, кину на карту и с неё уже депозит по новой.
Согласен, шо лошара и нуна было смотреть на месте.... Расслабился с жары, наверное.
Просто помню, как эта кассирша зимой мои деньги в микроскоп смотрела... А тут, холера рябая, такую свинью пенсионеру подсунула, шоб у неё перья в горле повырастали.


А, что не так с долларами "96го, 99го и 2001го годов", если они не рваные и без пятен?
darmet
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:41

То, что не все банки и обменники их принимают, если 2001 ещё норм, то например, 1996 будут плеваться очень многие. В прошлом году обходил четыре обменника пока поменял сотку 1996.
Hemi
 
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