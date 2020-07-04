Был в магазине и снова обратился к главной тёте, на всякий случай, обещала связаться с бухгалтерией и проверить действительно ли зашло две суммы.
Ну и в нбу напишу, тоже на всякий случай.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:09
Был в магазине и снова обратился к главной тёте, на всякий случай, обещала связаться с бухгалтерией и проверить действительно ли зашло две суммы.
Ну и в нбу напишу, тоже на всякий случай.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:16
andreyiskra была точно такая же ситуация. Подошла к старшему кассиру, объяснила ситуцию, чек - один, а смс о списании - 2. Та звякнула куда-то - там подтвердили, что списаний было 2. Кассир отдала деньги за второе списание и мы разошлись без проблем
ps в выписке по факту списались обе суммы
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:19
Re: А-Банк
З картки для виплат (доларової) он-лайн обмін на Зелену буде 0.5%+ 3 грв?
Додано: Суб 04 лип, 2020 20:13
Тут же обмін на КДВ був без комісій за вхід. Хіба що змінилося?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Суб 04 лип, 2020 20:28
А, что не так с долларами "96го, 99го и 2001го годов", если они не рваные и без пятен?
Додано: Суб 04 лип, 2020 20:41
То, что не все банки и обменники их принимают, если 2001 ещё норм, то например, 1996 будут плеваться очень многие. В прошлом году обходил четыре обменника пока поменял сотку 1996.
Додано: Суб 04 лип, 2020 20:51
Hemi Не ну я пару лет назад даже банкноту с надписью большими буквами "ВЗЯТКА" видимой в УФ без проблем в обменнике А/П Манилы сбагрил. Поэтому для бывающих за границей - год банкнот особой важности не имеет. Хотя и в Украине тоже есть места - то же #зеленелайно. Потому как "100 баксов это все таки 100 баксов"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Суб 04 лип, 2020 20:57
Я ж не спорю, сам в Праге менял старые, грязнючие купюры без проблем. Но вы сами прекрасно знаете, у нас доллары не денежная единица, а товар. Товар должен быть новеньким и блестящим ))
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