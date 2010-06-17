Так я не робив. Вхід має бути безоплатний, але ж вихід буде з комісієй, тому я цей напрям не розумію...
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Додано: Нед 05 лип, 2020 11:23
Так я не робив. Вхід має бути безоплатний, але ж вихід буде з комісієй, тому я цей напрям не розумію...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Нед 05 лип, 2020 11:30
Re: А-Банк
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:41
Вихід у готівку 0.5%, р2р із Зеленої давно не робив, але й тут може бути коміс. Якщо впевнені, що комісії не буде, бо Ви так робили, то так і пишіть. А я міняв на КДВ, звідкіля усякий вихід безкоштовний, тому й не розумію інших варіянтів...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:45
kreuz имелось в виду, что бесплатный выход с зеленой есть и он очевиден - СЭП. А нал и р2р они конечно платные - тут никто не спорит
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:50
Ну я звідси СЕП не робив може й ніколи, тож про нього не пишу, ну а мої опоненти так конкретко як Ви написати не спромоглися )))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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