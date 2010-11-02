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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1661166216631664

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
40
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:23

  ricardo написав:
  kreuz написав:
  ricardo написав:З картки для виплат (доларової) он-лайн обмін на Зелену буде 0.5%+ 3 грв?

Тут же обмін на КДВ був без комісій за вхід. Хіба що змінилося?

А з КДВ на Зелену?

Так я не робив. Вхід має бути безоплатний, але ж вихід буде з комісієй, тому я цей напрям не розумію...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:30

Re: А-Банк

  kreuz написав:але ж вихід буде з комісієй

Де там комісії взятись?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:41

  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:але ж вихід буде з комісієй

Де там комісії взятись?

Вихід у готівку 0.5%, р2р із Зеленої давно не робив, але й тут може бути коміс. Якщо впевнені, що комісії не буде, бо Ви так робили, то так і пишіть. А я міняв на КДВ, звідкіля усякий вихід безкоштовний, тому й не розумію інших варіянтів...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:45

kreuz имелось в виду, что бесплатный выход с зеленой есть и он очевиден - СЭП. А нал и р2р они конечно платные - тут никто не спорит
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:50

  Flamingo написав:kreuz имелось в виду, что бесплатный выход с зеленой есть и он очевиден - СЭП. А нал и р2р они конечно платные - тут никто не спорит

Ну я звідси СЕП не робив може й ніколи, тож про нього не пишу, ну а мої опоненти так конкретко як Ви написати не спромоглися )))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 20:56

Re: А-Банк

Кому интересно, А-банк даёт КБ по категории "видеоигры" за покупки в Стиме, не смотря на то, что магазин, вроде как, иностранный. В зависимости от издателя, может быть двойная конвертация. В моём случае удорожание было на 28 гривен из около 1500
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 06:18

  andreyiskra написав:Был в магазине и снова обратился к главной тёте, на всякий случай, обещала связаться с бухгалтерией и проверить действительно ли зашло две суммы.
Ну и в нбу напишу, тоже на всякий случай.

Бухгалтерия увидела две одинаковые суммы и вернула на карту.
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