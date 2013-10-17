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А-Банк
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Додано: Нед 05 лип, 2020 11:23
ricardo написав: kreuz написав: ricardo написав:
З картки для виплат (доларової) он-лайн обмін на Зелену буде 0.5%+ 3 грв?
Тут же обмін на КДВ був без комісій за вхід. Хіба що змінилося?
А з КДВ на Зелену?
Так я не робив. Вхід має бути безоплатний, але ж вихід буде з комісієй, тому я цей напрям не розумію...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Нед 05 лип, 2020 11:30
kreuz написав:
але ж вихід буде з комісієй
Де там комісії взятись?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 05 лип, 2020 15:41
Квесторе_поверніться написав: kreuz написав:
але ж вихід буде з комісієй
Де там комісії взятись?
Вихід у готівку 0.5%, р2р із Зеленої давно не робив, але й тут може бути коміс. Якщо впевнені, що комісії не буде, бо Ви так робили, то так і пишіть. А я міняв на КДВ, звідкіля усякий вихід безкоштовний, тому й не розумію інших варіянтів...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Нед 05 лип, 2020 15:45
kreuz имелось в виду, что бесплатный выход с зеленой есть и он очевиден - СЭП. А нал и р2р они конечно платные - тут никто не спорит
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Нед 05 лип, 2020 15:50
Flamingo написав:kreuz
имелось в виду, что бесплатный выход с зеленой есть и он очевиден - СЭП. А нал и р2р они конечно платные - тут никто не спорит
Ну я звідси СЕП не робив може й ніколи, тож про нього не пишу, ну а мої опоненти так конкретко як Ви написати не спромоглися )))
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Нед 05 лип, 2020 20:56
Кому интересно, А-банк даёт КБ по категории "видеоигры" за покупки в Стиме, не смотря на то, что магазин, вроде как, иностранный. В зависимости от издателя, может быть двойная конвертация. В моём случае удорожание было на 28 гривен из около 1500
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Додано: Пон 06 лип, 2020 06:18
andreyiskra написав:
Был в магазине и снова обратился к главной тёте, на всякий случай, обещала связаться с бухгалтерией и проверить действительно ли зашло две суммы.
Ну и в нбу напишу, тоже на всякий случай.
Бухгалтерия увидела две одинаковые суммы и вернула на карту.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 06:43
andreyiskra написав: andreyiskra написав:
Был в магазине и снова обратился к главной тёте, на всякий случай, обещала связаться с бухгалтерией и проверить действительно ли зашло две суммы.
Ну и в нбу напишу, тоже на всякий случай.
Бухгалтерия увидела две одинаковые суммы и вернула на карту.
И зачем было в НБУ писать?
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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