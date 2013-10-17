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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
40
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:00

Я не писал, не успел
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:01

Vorlon Человек обратился 2 раза - его послали, что ему делать? Молиться, что магазин растормошиться? А если не растормошиться?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:03

  omb написав:Человек обратился 2 раза - его послали, что ему делать?

По телефону? Легко! Никто не обязан по телефонному звонку решать такие вопросы. Мне тоже в ТАСе в своём время сказали писать заявление на спорную транзакцию. Написал - вернули, в чём проблема?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:05

Vorlon Больше шансов, чтобы подумали, как избежать таких ситуаций в будущем, а не просто исправить дубль списания.
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1599
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:09

Re: А-Банк

  omb написав:Vorlon Больше шансов, чтобы подумали, как избежать таких ситуаций в будущем, а не просто исправить дубль списания.

Так а разве дубль был по вине А-Банка? Со стороны банка выглядит как раз похоже на правду: два запроса - два списания.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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