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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 10:00
Я не писал, не успел
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andreyiskra
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Додано: Пон 06 лип, 2020 10:01
Vorlon Человек обратился 2 раза - его послали, что ему делать? Молиться, что магазин растормошиться? А если не растормошиться?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 06 лип, 2020 10:03
omb написав:
Человек обратился 2 раза - его послали, что ему делать?
По телефону? Легко! Никто не обязан по телефонному звонку решать такие вопросы. Мне тоже в ТАСе в своём время сказали писать заявление на спорную транзакцию. Написал - вернули, в чём проблема?
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Vorlon
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Додано: Пон 06 лип, 2020 11:05
Vorlon Больше шансов, чтобы подумали, как избежать таких ситуаций в будущем, а не просто исправить дубль списания.
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 06 лип, 2020 11:09
omb написав:
Vorlon Больше шансов, чтобы подумали, как избежать таких ситуаций в будущем, а не просто исправить дубль списания.
Так а разве дубль был по вине А-Банка? Со стороны банка выглядит как раз похоже на правду: два запроса - два списания.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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ingtrans
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Додано: Пон 06 лип, 2020 11:53
ingtrans а кто регулирует оплаты картами?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 06 лип, 2020 12:00
omb написав:
ingtrans а кто регулирует оплаты картами?
Ну то есть в магазине 2 раза списали сумму, а виноват банк и НБУ? Писать жалобу в НБУ, я так понимаю, собирались на А-Банк, но я не понимаю, в чем здесь его вина. Был его терминал и что-то пошло не так? Или просто в том, что списал 2 раза, когда пришло 2 запроса? В последнем случае, я так думаю, банк обязан был это сделать.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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ingtrans
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Додано: Пон 06 лип, 2020 12:02
omb
Банк-эквайер, с которым у торговой точки договор.
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Vorlon
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Додано: Пон 06 лип, 2020 12:40
ingtrans написав: omb написав:
ingtrans а кто регулирует оплаты картами?
Ну то есть в магазине 2 раза списали сумму, а виноват банк и НБУ? Писать жалобу в НБУ, я так понимаю, собирались на А-Банк, но я не понимаю, в чем здесь его вина. Был его терминал и что-то пошло не так? Или просто в том, что списал 2 раза, когда пришло 2 запроса? В последнем случае, я так думаю, банк обязан был это сделать.
не на а-банк, а на магазин.
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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