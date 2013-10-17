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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1663166416651666

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
40
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:56

ingtrans тоже вариант :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:01

  ingtrans написав:
  omb написав:ingtrans а кто регулирует оплаты картами?

Ну то есть в магазине 2 раза списали сумму, а виноват банк и НБУ? Писать жалобу в НБУ, я так понимаю, собирались на А-Банк, но я не понимаю, в чем здесь его вина. Был его терминал и что-то пошло не так? Или просто в том, что списал 2 раза, когда пришло 2 запроса? В последнем случае, я так думаю, банк обязан был это сделать.
терминал был приватовский, выписка по кассе и выписка из терминала совпали по сумме. Но на р/с Сильпо пришли две суммы
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:31

Re: А-Банк

--deleted--
ricardo
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:24

Народ, а где-нибудь есть полный перечень MCC по категориям для программы лояльности?
M-Audio
 
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