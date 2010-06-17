А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 14:56
ingtrans
тоже вариант
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omb
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Додано: Пон 06 лип, 2020 21:01
ingtrans написав: omb написав:
ingtrans а кто регулирует оплаты картами?
Ну то есть в магазине 2 раза списали сумму, а виноват банк и НБУ? Писать жалобу в НБУ, я так понимаю, собирались на А-Банк, но я не понимаю, в чем здесь его вина. Был его терминал и что-то пошло не так? Или просто в том, что списал 2 раза, когда пришло 2 запроса? В последнем случае, я так думаю, банк обязан был это сделать.
терминал был приватовский, выписка по кассе и выписка из терминала совпали по сумме. Но на р/с Сильпо пришли две суммы
andreyiskra
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:31
--deleted--
ricardo
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Додано: Вів 07 лип, 2020 18:24
Народ, а где-нибудь есть полный перечень MCC по категориям для программы лояльности?
M-Audio
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Додано: Вів 07 лип, 2020 20:08
M-Audio написав:Народ, а где-нибудь есть полный перечень MCC по категориям для программы лояльности?
Перечень есть в приложении:
https://telegra.ph/file/7219ee84a2f86a9427851.jpg
unknownurl
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Додано: Вів 07 лип, 2020 20:41
напомните, в а банке кеш бек мгновенный, как в моне?
novichok
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Додано: Вів 07 лип, 2020 20:43
novichok написав:
напомните, в а банке кеш бек мгновенный, как в моне?
мгновенный
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Ромасик
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