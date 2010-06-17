omb написав:ingtrans а кто регулирует оплаты картами?
Ну то есть в магазине 2 раза списали сумму, а виноват банк и НБУ? Писать жалобу в НБУ, я так понимаю, собирались на А-Банк, но я не понимаю, в чем здесь его вина. Был его терминал и что-то пошло не так? Или просто в том, что списал 2 раза, когда пришло 2 запроса? В последнем случае, я так думаю, банк обязан был это сделать.
терминал был приватовский, выписка по кассе и выписка из терминала совпали по сумме. Но на р/с Сильпо пришли две суммы
M-Audio написав:Народ, а где-нибудь есть полный перечень MCC по категориям для программы лояльности?
Перечень есть в приложении:
Спасибо за картинку. Я пробовал там найти, но, видимо, посмотреть можно только после выбора категорий. А я всё ещё выбираю. Кстати, сумму накопленного тоже нигде не показывает, пока категории не выберешь.