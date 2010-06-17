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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 10:12
novichok написав:
кеш бек мгновенный
Начислятся сразу, использовать когда накопилось 100+ грн.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
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Додано: Сер 08 лип, 2020 15:13
neznyn написав:
Написал ПИСЬМЕННОЕ заявление о случившемся. Приняли. Штампик в отделении поставили и расписались, за входящим номером 12 от 23/06/2020
Спустя две недели никакого ответа.
По закону ответ в течение месяца. Поэтому заявка в НБУ не проканает пока что.
Напишите представителю банка в Facebook.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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Додано: Чет 09 лип, 2020 18:38
А по ТопливоУА лише одна покупка йде з кешбеком.
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Чет 09 лип, 2020 17:42
sens
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