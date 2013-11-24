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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 200
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
41
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 10:12

Re: А-Банк

  novichok написав:кеш бек мгновенный

Начислятся сразу, использовать когда накопилось 100+ грн.
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  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:13

Re: А-Банк

  neznyn написав:Написал ПИСЬМЕННОЕ заявление о случившемся. Приняли. Штампик в отделении поставили и расписались, за входящим номером 12 от 23/06/2020

Спустя две недели никакого ответа.
По закону ответ в течение месяца. Поэтому заявка в НБУ не проканает пока что.

Напишите представителю банка в Facebook.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:38

Re: А-Банк

А по ТопливоУА лише одна покупка йде з кешбеком.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:22

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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:04

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