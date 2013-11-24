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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1664166516661667

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 200
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
41
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 10:12

Re: А-Банк

  novichok написав:кеш бек мгновенный

Начислятся сразу, использовать когда накопилось 100+ грн.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:13

Re: А-Банк

  neznyn написав:Написал ПИСЬМЕННОЕ заявление о случившемся. Приняли. Штампик в отделении поставили и расписались, за входящим номером 12 от 23/06/2020

Спустя две недели никакого ответа.
По закону ответ в течение месяца. Поэтому заявка в НБУ не проканает пока что.

Напишите представителю банка в Facebook.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:38

Re: А-Банк

А по ТопливоУА лише одна покупка йде з кешбеком.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:22

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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:04

anikola13
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:14

А-Банк морозится по начислению кэшбэка по рефке. После заявки в тех. отдел от 25 июня перезвонили и пообещали начислить в течение 3-7 рабочих дней. Прошло 2 недели. Оставил ещё один запрос, снова будут звонить в течение 3 рабочих дней.
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  • +50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:44

  Striker написав:А-Банк морозится по начислению кэшбэка по рефке. После заявки в тех. отдел от 25 июня перезвонили и пообещали начислить в течение 3-7 рабочих дней. Прошло 2 недели. Оставил ещё один запрос, снова будут звонить в течение 3 рабочих дней.

Для ломбарда это норм. Я тут описывал свою историю с "рефералкой", когда банк несколько раз создавал заявки на ускорение рассмотрения предыдущих заявок, подключал начальника отделения и т.п. В итоге с момента подачи первой заявки (в июне) по момент выплаты прошло ЧЕТЫРЕ месяца. Причем мой кейс был не самым длинным. Тут была и история выплаты длинее чем полгода. Так что крепитесь!
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:55

Striker движение - это жизнь :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:20

Flamingo
Их логика понятна - морозиться пока клиент не забьёт или забудет, периодически делая видимость, что мы решаем вашу проблему.
Но я с них не слезу, буду каждую неделю тероризировать.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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