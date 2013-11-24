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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 10:12
novichok написав:
кеш бек мгновенный
Начислятся сразу, использовать когда накопилось 100+ грн.
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- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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Додано: Сер 08 лип, 2020 15:13
neznyn написав:
Написал ПИСЬМЕННОЕ заявление о случившемся. Приняли. Штампик в отделении поставили и расписались, за входящим номером 12 от 23/06/2020
Спустя две недели никакого ответа.
По закону ответ в течение месяца. Поэтому заявка в НБУ не проканает пока что.
Напишите представителю банка в Facebook.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 18:38
А по ТопливоУА лише одна покупка йде з кешбеком.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:22
Когда время "Х" для пополнение депозита день в день?
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anikola13
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:04
anikola13
до 21 00 точно, а може і до 22
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Додано: Суб 11 лип, 2020 13:14
А-Банк морозится по начислению кэшбэка по рефке. После заявки в тех. отдел от 25 июня перезвонили и пообещали начислить в течение 3-7 рабочих дней. Прошло 2 недели. Оставил ещё один запрос, снова будут звонить в течение 3 рабочих дней.
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Striker
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Додано: Суб 11 лип, 2020 13:44
Striker написав:
А-Банк морозится по начислению кэшбэка по рефке. После заявки в тех. отдел от 25 июня перезвонили и пообещали начислить в течение 3-7 рабочих дней. Прошло 2 недели. Оставил ещё один запрос, снова будут звонить в течение 3 рабочих дней.
Для ломбарда это норм. Я тут описывал свою историю с "рефералкой", когда банк несколько раз создавал заявки на ускорение рассмотрения предыдущих заявок, подключал начальника отделения и т.п. В итоге с момента подачи первой заявки (в июне) по момент выплаты прошло ЧЕТЫРЕ месяца. Причем мой кейс был не самым длинным. Тут была и история выплаты длинее чем полгода. Так что крепитесь!
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50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Суб 11 лип, 2020 13:55
Striker
движение - это жизнь
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omb
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Додано: Суб 11 лип, 2020 14:20
Flamingo
Их логика понятна - морозиться пока клиент не забьёт или забудет, периодически делая видимость, что мы решаем вашу проблему.
Но я с них не слезу, буду каждую неделю тероризировать.
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- +50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
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