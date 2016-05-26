RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1665166616671668

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 200
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
41
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:14

Re: А-Банк

  Striker написав:если я СКОПИРОВАЛ ссылку, вставил в браузере, то кэшбэка не будет!

Я так само зробив. Скопіював посилання у когось тут з підпису, вставив в браузер і ... кешбек прийшов в день отримання картки.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 552
З нами з: 20.03.09
Подякував: 319 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:15

Re: А-Банк

Striker, тише. Будьте спокойны :)
Та баба не в курсе ряда тонкостей работы реферальных ссылок. Если хотят скрин, то его легко организовать. Тут даже paint поможет :D

По ссылке А-Банка открывается их страница карты "Зеленая", на которой оставляете заявку по оформлению карты. Раньше после заявки надо было ждать скоринга, потом звонка и после поход в отделение. После это упразднили до SMS с предложением посетить отделение. Сейчас не знаю как обстоят дела.

Основное условие начисление кешбека в mono-- это после открытие ссылки (без разницы где) на мобильном устройстве должно открыться Google Play и там скачиваете их приложение. Далее проходите регистрацию (при регистрации указывается кто вас пригласил). Но А-Банк по этому пути не пошёл.

ps Почему-то от меня исходящие сообщения через личку не уходят :(
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2117
З нами з: 08.03.18
Подякував: 153 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1665166616671668
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4162, 4163, 4164
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41635 5038942
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лип, 2020 16:22
Anadonta
Український Будівельно-Інвестиційний Банк 1, 2, 3, 4
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 19:27
39 14950
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лип, 2020 12:04
ricardo
ОТП БАНК 1 ... 645, 646, 647
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6466 1458144
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лип, 2020 23:30
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16672)
12.07.2020 18:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.