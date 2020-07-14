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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 лип, 2020 18:14
Striker написав:
если я СКОПИРОВАЛ ссылку, вставил в браузере, то кэшбэка не будет!
Я так само зробив. Скопіював посилання у когось тут з підпису, вставив в браузер і ... кешбек прийшов в день отримання картки.
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ricardo
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Додано: Нед 12 лип, 2020 18:15
Striker
, тише. Будьте спокойны
Та баба не в курсе ряда тонкостей работы реферальных ссылок. Если хотят скрин, то его легко организовать. Тут даже paint поможет
По ссылке А-Банка открывается их страница карты "Зеленая", на которой оставляете заявку по оформлению карты. Раньше после заявки надо было ждать скоринга, потом звонка и после поход в отделение. После это упразднили до SMS с предложением посетить отделение. Сейчас не знаю как обстоят дела.
Основное условие начисление кешбека в mono-- это после открытие ссылки (без разницы где) на мобильном устройстве должно открыться Google Play и там скачиваете их приложение. Далее проходите регистрацию (при регистрации указывается кто вас пригласил). Но А-Банк по этому пути не пошёл.
ps Почему-то от меня исходящие сообщения через личку не уходят
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Нед 12 лип, 2020 18:35
ricardo написав: Striker написав:
если я СКОПИРОВАЛ ссылку, вставил в браузере, то кэшбэка не будет!
Я так само зробив. Скопіював посилання у когось тут з підпису, вставив в браузер і ... кешбек прийшов в день отримання картки.
+1, все было норм
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:23
neznyn написав:
Заблокировалась виртуальная дебетная UAH карта (случайно нажал не ту цифру при смене лимитов).
1.Пришлось идти с паспортом в отделение для разблокировки.
2.Пришлось (!) проходить идентификацию для этого, хотя и открывалась карта одним кликом мыши.
3.Из-за COVID-19 КАРАНТИНА фотографировался для идентификации в маске.
4.Не прошел идентификацию из-за маски.
5.Написал ПИСЬМЕННОЕ заявление о случившемся. Приняли. Штампик в отделении поставили и расписались, за входящим номером 12 от 23/06/2020
Спустя две недели никакого ответа.
Нахожусь за границей.
Вопрос:
1.Что лучше сделать чтоб забрать свои ср-ва
2.Заяву в НБУ помогите написать, чтоб взбодрить оных
Приятно осознавать что представныкы банка читают ветку.
Пришел письменный ответ на моё письменное обращение.
Продолжаю быть за бугром, и продолжаю диалог по сабжу с банком online.
Прочитав в ответном письме кроме извинений - о (!) возможности посредством VideoCall разблокировать карту, весело сообщаю об этом в чате приложения.
И,
заботливо нарисовав красную стрелочку возле слова VideoCall в письме, прикрепляю его (письмо) в чат. Пишу что будем РАЗБЛОКИРОВАТЬ.
В ответ - охинея, и ни слова про VideoCall
РЕзультат - заблокировали вход даже в А24 Вечером приложу скрины диалога. (Улетаю на Родину Шарля Азнавура)
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neznyn
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:28
в армению?
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v57
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Додано: Сер 15 лип, 2020 11:06
v57 написав:
в армению?
Шарль Азнавур хоч вiрменського походження все ж народився у Парижi
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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