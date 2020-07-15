Striker, тише. Будьте спокойны Та баба не в курсе ряда тонкостей работы реферальных ссылок. Если хотят скрин, то его легко организовать. Тут даже paint поможет
По ссылке А-Банка открывается их страница карты "Зеленая", на которой оставляете заявку по оформлению карты. Раньше после заявки надо было ждать скоринга, потом звонка и после поход в отделение. После это упразднили до SMS с предложением посетить отделение. Сейчас не знаю как обстоят дела.
Основное условие начисление кешбека в mono-- это после открытие ссылки (без разницы где) на мобильном устройстве должно открыться Google Play и там скачиваете их приложение. Далее проходите регистрацию (при регистрации указывается кто вас пригласил). Но А-Банк по этому пути не пошёл.
ps Почему-то от меня исходящие сообщения через личку не уходят
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
neznyn написав:Заблокировалась виртуальная дебетная UAH карта(случайно нажал не ту цифру при смене лимитов). 1.Пришлось идти с паспортом в отделение для разблокировки. 2.Пришлось (!) проходить идентификацию для этого, хотя и открывалась карта одним кликом мыши. 3.Из-за COVID-19 КАРАНТИНА фотографировался для идентификации в маске. 4.Не прошел идентификацию из-за маски. 5.Написал ПИСЬМЕННОЕ заявление о случившемся. Приняли. Штампик в отделении поставили и расписались, за входящим номером 12 от 23/06/2020
Спустя две недели никакого ответа. Нахожусь за границей.
Вопрос:
1.Что лучше сделать чтоб забрать свои ср-ва 2.Заяву в НБУ помогите написать, чтоб взбодрить оных
Приятно осознавать что представныкы банка читают ветку. Пришел письменный ответ на моё письменное обращение. Продолжаю быть за бугром, и продолжаю диалог по сабжу с банком online.
Прочитав в ответном письме кроме извинений - о (!) возможности посредством VideoCall разблокировать карту, весело сообщаю об этом в чате приложения. И, заботливо нарисовав красную стрелочку возле слова VideoCall в письме, прикрепляю его (письмо) в чат. Пишу что будем РАЗБЛОКИРОВАТЬ.