Додано: Чет 16 лип, 2020 06:36

neznyn написав: (Предистория тут



Собственно последние два экрана чата:

раз и два Собственно последние два экрана чата:

neznyn написав: Edit:

читайте предисторию, а не делайте выводов на основании 2х последних скринов.



neznyn написав: Заблокировалась виртуальная дебетная UAH карта (случайно нажал не ту цифру при смене лимитов). Заблокировалась виртуальная дебетная UAH карта (случайно нажал не ту цифру при смене лимитов).

neznyn написав: 3.Из-за COVID-19 КАРАНТИНА фотографировался для идентификации в маске.

4.Не прошел идентификацию из-за маски. 3.Из-за COVID-19 КАРАНТИНА фотографировался для идентификации в маске.4.Не прошел идентификацию из-за маски.

neznyn написав: Я представляю некоторую контролирующую организацию, и помогаю банкам "возвращаться на землю".



neznyn написав: (случайно нажал не ту цифру при смене лимитов). (случайно нажал не ту цифру при смене лимитов).

Просто интересно, Вы хотели решить проблему или потроллить службу поддержки?А зечем были эти скрины вообще лепить? Чтобы похвастаться троллингом? Предысторию я читал. И уже там есть странные вещи, напримерНе верю. Может карту заблокировали при попытке выполнения операции на сумму превышающую лимит? Такая ситуация была и у меня и карту разблокировали в течение считанных минут после обращения и удаленной идентификации.Серьезно? "Фотографировался для идентификации в маске". И еще "КАРАНТИНА" капсом. Как это?! Какая идентификация в маске? А если бы Вам пришлось на паспорт фотографироваться, то тоже бы в маске фотографировались? Не было возможности сфотографироваться без маски? В переполненном автобусе ехали? Не вижу с Вашей стороны никакого желания решить проблему.Секретная служба Её Величества? Звучит как будто Вы ситуацию создали искусственно, но это не согласуется сИ я даже не представлял, что представители некоторых контролирующих организаций выкладывают скрины своих переписок с поддержкой банков на форумах...