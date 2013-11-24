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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1666166716681669>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 200
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
41
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:14

Re: А-Банк

  Striker написав:если я СКОПИРОВАЛ ссылку, вставил в браузере, то кэшбэка не будет!

Я так само зробив. Скопіював посилання у когось тут з підпису, вставив в браузер і ... кешбек прийшов в день отримання картки.
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:15

Re: А-Банк

Striker, тише. Будьте спокойны :)
Та баба не в курсе ряда тонкостей работы реферальных ссылок. Если хотят скрин, то его легко организовать. Тут даже paint поможет :D

По ссылке А-Банка открывается их страница карты "Зеленая", на которой оставляете заявку по оформлению карты. Раньше после заявки надо было ждать скоринга, потом звонка и после поход в отделение. После это упразднили до SMS с предложением посетить отделение. Сейчас не знаю как обстоят дела.

Основное условие начисление кешбека в mono-- это после открытие ссылки (без разницы где) на мобильном устройстве должно открыться Google Play и там скачиваете их приложение. Далее проходите регистрацию (при регистрации указывается кто вас пригласил). Но А-Банк по этому пути не пошёл.

ps Почему-то от меня исходящие сообщения через личку не уходят :(
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:35

  ricardo написав:
  Striker написав:если я СКОПИРОВАЛ ссылку, вставил в браузере, то кэшбэка не будет!

Я так само зробив. Скопіював посилання у когось тут з підпису, вставив в браузер і ... кешбек прийшов в день отримання картки.
+1, все было норм
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:23

"Акцент или Ломбард" 2-я серия

  neznyn написав:Заблокировалась виртуальная дебетная UAH карта (случайно нажал не ту цифру при смене лимитов).
1.Пришлось идти с паспортом в отделение для разблокировки.
2.Пришлось (!) проходить идентификацию для этого, хотя и открывалась карта одним кликом мыши.
3.Из-за COVID-19 КАРАНТИНА фотографировался для идентификации в маске.
4.Не прошел идентификацию из-за маски.
5.Написал ПИСЬМЕННОЕ заявление о случившемся. Приняли. Штампик в отделении поставили и расписались, за входящим номером 12 от 23/06/2020

Спустя две недели никакого ответа.
Нахожусь за границей.

Вопрос:

1.Что лучше сделать чтоб забрать свои ср-ва
2.Заяву в НБУ помогите написать, чтоб взбодрить оных


:D Приятно осознавать что представныкы банка читают ветку.
Пришел письменный ответ на моё письменное обращение.
Продолжаю быть за бугром, и продолжаю диалог по сабжу с банком online.

Прочитав в ответном письме кроме извинений - о (!) возможности посредством VideoCall разблокировать карту, весело сообщаю об этом в чате приложения.
И, :idea: заботливо нарисовав красную стрелочку возле слова VideoCall в письме, прикрепляю его (письмо) в чат. Пишу что будем РАЗБЛОКИРОВАТЬ.

В ответ - охинея, и ни слова про VideoCall :wink:

РЕзультат - заблокировали вход даже в А24 :mrgreen:

Письмо с кр/стрелочкой
Востаннє редагувалось neznyn в Сер 15 лип, 2020 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:28

в армению?
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:06

  v57 написав:в армению?

Шарль Азнавур хоч вiрменського походження все ж народився у Парижi
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 00:31

чат поддержки А24

(Предистория тут)

Собственно последние два экрана чата:
раз и два

Edit:
читайте предисторию, а не делайте выводов на основании 2х последних скринов.
Я представляю некоторую контролирующую организацию, и помогаю банкам "возвращаться на землю". Вопросы вне банковской темы - в личку please.

Шарль Вахинак Азнавурян принадлежит к редкой ветке армян, не смешавшихся с турками во времена геноцида. И да, мы дальние родственники, не говоря уже о том что у меня такое же отчество.
Востаннє редагувалось neznyn в Чет 16 лип, 2020 07:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 06:36

  neznyn написав:(Предистория тут)

Собственно последние два экрана чата:
раз и два

Просто интересно, Вы хотели решить проблему или потроллить службу поддержки?

  neznyn написав:Edit:
читайте предисторию, а не делайте выводов на основании 2х последних скринов.

А зечем были эти скрины вообще лепить? Чтобы похвастаться троллингом? Предысторию я читал. И уже там есть странные вещи, например
  neznyn написав:Заблокировалась виртуальная дебетная UAH карта (случайно нажал не ту цифру при смене лимитов).

Не верю. Может карту заблокировали при попытке выполнения операции на сумму превышающую лимит? Такая ситуация была и у меня и карту разблокировали в течение считанных минут после обращения и удаленной идентификации.

  neznyn написав:3.Из-за COVID-19 КАРАНТИНА фотографировался для идентификации в маске.
4.Не прошел идентификацию из-за маски.

Серьезно? "Фотографировался для идентификации в маске". И еще "КАРАНТИНА" капсом. Как это?! Какая идентификация в маске? А если бы Вам пришлось на паспорт фотографироваться, то тоже бы в маске фотографировались? Не было возможности сфотографироваться без маски? В переполненном автобусе ехали? Не вижу с Вашей стороны никакого желания решить проблему.

  neznyn написав:Я представляю некоторую контролирующую организацию, и помогаю банкам "возвращаться на землю".

Секретная служба Её Величества? Звучит как будто Вы ситуацию создали искусственно, но это не согласуется с
  neznyn написав:(случайно нажал не ту цифру при смене лимитов).

И я даже не представлял, что представители некоторых контролирующих организаций выкладывают скрины своих переписок с поддержкой банков на форумах...
Востаннє редагувалось ingtrans в Чет 16 лип, 2020 09:01, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:26

  Alien написав:
  v57 написав:в армению?

Шарль Азнавур хоч вiрменського походження все ж народився у Парижi

У него персидские корни, что не удивительно.
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ukrprom2014
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ukrprom2014 какая запутанная история
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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