Я так само зробив. Скопіював посилання у когось тут з підпису, вставив в браузер і ... кешбек прийшов в день отримання картки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 лип, 2020 18:14
Re: А-Банк
Додано: Нед 12 лип, 2020 18:15
Re: А-Банк
Striker, тише. Будьте спокойны
Та баба не в курсе ряда тонкостей работы реферальных ссылок. Если хотят скрин, то его легко организовать. Тут даже paint поможет
По ссылке А-Банка открывается их страница карты "Зеленая", на которой оставляете заявку по оформлению карты. Раньше после заявки надо было ждать скоринга, потом звонка и после поход в отделение. После это упразднили до SMS с предложением посетить отделение. Сейчас не знаю как обстоят дела.
Основное условие начисление кешбека в mono-- это после открытие ссылки (без разницы где) на мобильном устройстве должно открыться Google Play и там скачиваете их приложение. Далее проходите регистрацию (при регистрации указывается кто вас пригласил). Но А-Банк по этому пути не пошёл.
ps Почему-то от меня исходящие сообщения через личку не уходят
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 12 лип, 2020 18:35
+1, все было норм
Кешбечные карты!
Додано: Сер 15 лип, 2020 10:23
"Акцент или Ломбард" 2-я серия
Приятно осознавать что представныкы банка читают ветку.
Пришел письменный ответ на моё письменное обращение.
Продолжаю быть за бугром, и продолжаю диалог по сабжу с банком online.
Прочитав в ответном письме кроме извинений - о (!) возможности посредством VideoCall разблокировать карту, весело сообщаю об этом в чате приложения.
И, заботливо нарисовав красную стрелочку возле слова VideoCall в письме, прикрепляю его (письмо) в чат. Пишу что будем РАЗБЛОКИРОВАТЬ.
В ответ - охинея, и ни слова про VideoCall
РЕзультат - заблокировали вход даже в А24
Востаннє редагувалось neznyn в Сер 15 лип, 2020 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 15 лип, 2020 11:06
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Чет 16 лип, 2020 00:31
чат поддержки А24
(Предистория тут)
Собственно последние два экрана чата:
Edit:
читайте предисторию, а не делайте выводов на основании 2х последних скринов.
Я представляю некоторую контролирующую организацию, и помогаю банкам "возвращаться на землю". Вопросы вне банковской темы - в личку please.
Шарль Вахинак Азнавурян принадлежит к редкой ветке армян, не смешавшихся с турками во времена геноцида. И да, мы дальние родственники, не говоря уже о том что у меня такое же отчество.
Востаннє редагувалось neznyn в Чет 16 лип, 2020 07:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 лип, 2020 06:36
Просто интересно, Вы хотели решить проблему или потроллить службу поддержки?
А зечем были эти скрины вообще лепить? Чтобы похвастаться троллингом? Предысторию я читал. И уже там есть странные вещи, например
Не верю. Может карту заблокировали при попытке выполнения операции на сумму превышающую лимит? Такая ситуация была и у меня и карту разблокировали в течение считанных минут после обращения и удаленной идентификации.
Серьезно? "Фотографировался для идентификации в маске". И еще "КАРАНТИНА" капсом. Как это?! Какая идентификация в маске? А если бы Вам пришлось на паспорт фотографироваться, то тоже бы в маске фотографировались? Не было возможности сфотографироваться без маски? В переполненном автобусе ехали? Не вижу с Вашей стороны никакого желания решить проблему.
Секретная служба Её Величества? Звучит как будто Вы ситуацию создали искусственно, но это не согласуется с
И я даже не представлял, что представители некоторых контролирующих организаций выкладывают скрины своих переписок с поддержкой банков на форумах...
Востаннє редагувалось ingtrans в Чет 16 лип, 2020 09:01, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 16 лип, 2020 08:26
У него персидские корни, что не удивительно.
Додано: Чет 16 лип, 2020 08:58
ukrprom2014 какая запутанная история
Кешбечные карты!
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