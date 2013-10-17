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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 09:57
ukrprom2014 точно
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:41
ukrprom2014 написав: omb написав:
ukrprom2014 какая запутанная история
Все ж Википедии давно написано
там хто хоче то і пише
тому це а-ля помойка (ну оркім точних наук)
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greenozon
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