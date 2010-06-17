RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1666166716681669

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 200
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
41
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:37

Re: А-Банк

  omb написав:ukrprom2014 какая запутанная история

Все ж Википедии давно написано :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1827
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:57

ukrprom2014 точно
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1680
З нами з: 08.04.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:41

  ukrprom2014 написав:
  omb написав:ukrprom2014 какая запутанная история

Все ж Википедии давно написано :)


там хто хоче то і пише
тому це а-ля помойка (ну оркім точних наук)
:lol:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8981
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:56

СЕП с зеленой кредитки абанка бесплатный?
Порт
 
Повідомлень: 756
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:58

  Порт написав:СЕП с зеленой кредитки абанка бесплатный?

За свои, да
Bosstone
 
Повідомлень: 1557
З нами з: 21.04.10
Подякував: 612 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:02

  Bosstone написав:
  Порт написав:СЕП с зеленой кредитки абанка бесплатный?

За свои, да

А за кредитные?
Порт
 
Повідомлень: 756
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:22

Re: А-Банк

  Порт написав:А за кредитные?

в корзине будет видно предупреждение, что платно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3526
З нами з: 23.11.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 402 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:37

  Порт написав:
  Bosstone написав:
  Порт написав:СЕП с зеленой кредитки абанка бесплатный?

За свои, да

А за кредитные?

Залежить: податки, комуналка - безкоштовно, інші варіанти прирівнюються до обналу. Взагалі у банки є тарифи.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4561
З нами з: 18.08.14
Подякував: 201 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1666166716681669
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, ramaz і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Місто Банк 1 ... 74, 75, 76
Модератор » Чет 17 чер, 2010 15:16
753 149406
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 00:04
newset
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4166, 4167, 4168
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41679 5047594
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лип, 2020 23:28
Bosstone
Альфа-Банк 1 ... 8768, 8769, 8770
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
87692 10290138
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лип, 2020 19:25
WachtAmRhein

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.