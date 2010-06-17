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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 09:57
ukrprom2014 точно
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omb
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:41
ukrprom2014 написав: omb написав:
ukrprom2014 какая запутанная история
Все ж Википедии давно написано
там хто хоче то і пише
тому це а-ля помойка (ну оркім точних наук)
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greenozon
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Додано: Чет 16 лип, 2020 23:56
СЕП с зеленой кредитки абанка бесплатный?
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Порт
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Додано: Чет 16 лип, 2020 23:58
Порт написав:
СЕП с зеленой кредитки абанка бесплатный?
За свои, да
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Bosstone
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:02
Bosstone написав: Порт написав:
СЕП с зеленой кредитки абанка бесплатный?
За свои, да
А за кредитные?
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Порт
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:22
Порт написав:
А за кредитные?
в корзине будет видно предупреждение, что платно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:37
Порт написав: Bosstone написав: Порт написав:
СЕП с зеленой кредитки абанка бесплатный?
За свои, да
А за кредитные?
Залежить: податки, комуналка - безкоштовно, інші варіанти прирівнюються до обналу. Взагалі у банки є тарифи.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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