А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 09:57
ukrprom2014 точно
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omb
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:41
ukrprom2014 написав: omb написав:
ukrprom2014 какая запутанная история
Все ж Википедии давно написано
там хто хоче то і пише
тому це а-ля помойка (ну оркім точних наук)
greenozon
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Додано: Чет 16 лип, 2020 23:56
СЕП с зеленой кредитки абанка бесплатный?
Порт
Повідомлень: 756
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 48 раз.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 23:58
Порт написав:
СЕП с зеленой кредитки абанка бесплатный?
За свои, да
Bosstone
Повідомлень: 1557
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:02
Bosstone написав: Порт написав:
СЕП с зеленой кредитки абанка бесплатный?
За свои, да
А за кредитные?
Порт
Повідомлень: 756
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 48 раз.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:22
Порт написав:
А за кредитные?
в корзине будет видно предупреждение, что платно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:37
Порт написав: Bosstone написав: Порт написав:
СЕП с зеленой кредитки абанка бесплатный?
За свои, да
А за кредитные?
Залежить: податки, комуналка - безкоштовно, інші варіанти прирівнюються до обналу. Взагалі у банки є тарифи.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:25
Якщо з допомогою А24 (p2p) стягнути з депозитної картки Радабанку, то той візьме комісію?
ricardo
Повідомлень: 559
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:13
ricardo написав:
Якщо з допомогою А24 (p2p) стягнути з депозитної картки Радабанку, то той візьме комісію?
Вихід геть - не знайшов
https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 2020-1.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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