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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:34
Re: А-Банк
Дел
Востаннє редагувалось Spring в П'ят 17 лип, 2020 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:45
а другими банками не тянули? тарифы то одинаковы на п2п
П.С. Spring проверяй личку , если кому надо еще то
Востаннє редагувалось omb в П'ят 17 лип, 2020 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:47
СЕП
Из Акцента с КДВ деньги ушли после 14 и в 15 были в моно... Респект. Зато спорт сегодня явно на ручнике
никому не верю
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