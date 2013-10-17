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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1667166816691670

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 200
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
41
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:34

Re: А-Банк

Дел
Востаннє редагувалось Spring в П'ят 17 лип, 2020 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Spring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:45

  ricardo написав:Якщо з допомогою А24 (p2p) стягнути з депозитної картки Радабанку, то той візьме комісію?
а другими банками не тянули? тарифы то одинаковы на п2п

П.С. Spring проверяй личку :), если кому надо еще то https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0
Востаннє редагувалось omb в П'ят 17 лип, 2020 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:47

СЕП

Из Акцента с КДВ деньги ушли после 14 и в 15 были в моно... Респект. Зато спорт сегодня явно на ручнике
никому не верю
sens
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