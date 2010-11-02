а другими банками не тянули? тарифы то одинаковы на п2п
П.С. Spring проверяй личку , если кому надо еще то
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:45
а другими банками не тянули? тарифы то одинаковы на п2п
П.С. Spring проверяй личку , если кому надо еще то
Востаннє редагувалось omb в П'ят 17 лип, 2020 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:47
СЕП
Из Акцента с КДВ деньги ушли после 14 и в 15 были в моно... Респект. Зато спорт сегодня явно на ручнике
никому не верю
Додано: Суб 18 лип, 2020 11:23
Re: А-Банк
А хтось знає чому не добавляється в програму "БІЛЬШЕ" Зелена А-Банку дружини,моя ж зайшла без проблем?!?!
Зараз переглядають цей форум: Andey і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|