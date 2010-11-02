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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1667166816691670

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 200
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
41
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:45

  ricardo написав:Якщо з допомогою А24 (p2p) стягнути з депозитної картки Радабанку, то той візьме комісію?
а другими банками не тянули? тарифы то одинаковы на п2п

П.С. Spring проверяй личку :), если кому надо еще то https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0
Востаннє редагувалось omb в П'ят 17 лип, 2020 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Кешбечные карты!
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  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1692
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:47

СЕП

Из Акцента с КДВ деньги ушли после 14 и в 15 были в моно... Респект. Зато спорт сегодня явно на ручнике
никому не верю
sens
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Повідомлень: 12284
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:23

Re: А-Банк

А хтось знає чому не добавляється в програму "БІЛЬШЕ" Зелена А-Банку дружини,моя ж зайшла без проблем?!?!
t-step
 
Повідомлень: 633
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:23

  t-step написав:А хтось знає чому не добавляється в програму "БІЛЬШЕ" Зелена А-Банку дружини,моя ж зайшла без проблем?!?!

Может у нее VISA?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлень: 9928
З нами з: 03.11.08
Подякував: 762 раз.
Подякували: 2171 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:56

  ruvex написав:
  t-step написав:А хтось знає чому не добавляється в програму "БІЛЬШЕ" Зелена А-Банку дружини,моя ж зайшла без проблем?!?!

Может у нее VISA?

Зелених ніби не буває віз.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4564
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 21:00

  klug написав:Зелених ніби не буває віз.

Бывает. У меня виза.
Bosstone
 
Повідомлень: 1567
З нами з: 21.04.10
Подякував: 612 раз.
Подякували: 172 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 21:06

  Bosstone написав:
  klug написав:Зелених ніби не буває віз.

Бывает. У меня виза.

Угу, если несколько карт, на автомате можно пробовать вносить и ВИЗу. :mrgreen:
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9928
З нами з: 03.11.08
Подякував: 762 раз.
Подякували: 2171 раз.
 
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  #<1 ... 1667166816691670
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