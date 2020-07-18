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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:45
ricardo написав:
Якщо з допомогою А24 (p2p) стягнути з депозитної картки Радабанку, то той візьме комісію?
а другими банками не тянули? тарифы то одинаковы на п2п
П.С. Spring
проверяй личку
, если кому надо еще то https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0
Востаннє редагувалось omb
в П'ят 17 лип, 2020 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:47
Из Акцента с КДВ деньги ушли после 14 и в 15 были в моно... Респект. Зато спорт сегодня явно на ручнике
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 18 лип, 2020 11:23
А хтось знає чому не добавляється в програму "БІЛЬШЕ" Зелена А-Банку дружини,моя ж зайшла без проблем?!?!
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t-step
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Додано: Суб 18 лип, 2020 20:23
t-step написав:
А хтось знає чому не добавляється в програму "БІЛЬШЕ" Зелена А-Банку дружини,моя ж зайшла без проблем?!?!
Может у нее VISA?
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Суб 18 лип, 2020 20:56
ruvex написав: t-step написав:
А хтось знає чому не добавляється в програму "БІЛЬШЕ" Зелена А-Банку дружини,моя ж зайшла без проблем?!?!
Может у нее VISA?
Зелених ніби не буває віз.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 18 лип, 2020 21:00
klug написав:
Зелених ніби не буває віз.
Бывает. У меня виза.
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Bosstone
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Додано: Суб 18 лип, 2020 21:06
Bosstone написав: klug написав:
Зелених ніби не буває віз.
Бывает. У меня виза.
Угу, если несколько карт, на автомате можно пробовать регить ВИЗу.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Нед 19 лип, 2020 11:22
del
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