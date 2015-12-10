RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1668166916701671

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 200
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
41
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:03

  lubopytnaya написав:А если номер карты начинается с шестерки, это какая система? Тоже Мастер?

попробуйте. маестро - это аналог визы-электрон - типа начального уровня может и пустит.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6021
З нами з: 20.01.15
Подякував: 382 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:07

Re: А-Банк

  ol_zy написав:А визу можно регить?

C чего бы это?
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1338
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:09

  ol_zy написав:
  ruvex написав:
  t-step написав:А хтось знає чому не добавляється в програму "БІЛЬШЕ" Зелена А-Банку дружини,моя ж зайшла без проблем?!?!

Может у нее VISA?

А визу можно регить?

Смеетесь? Визу в программе мастера? ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4718
З нами з: 20.03.15
Подякував: 84 раз.
Подякували: 1052 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:54

  Flamingo написав:
  ol_zy написав:
  t-step написав:А хтось знає чому не добавляється в програму "БІЛЬШЕ" Зелена А-Банку дружини,моя ж зайшла без проблем?!?!
  ruvex написав:Может у нее VISA?

А визу можно регить?

Смеетесь? Визу в программе мастера? ;)

не так прочитал ... :), показалось, что у жены все ок.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6021
З нами з: 20.01.15
Подякував: 382 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1668166916701671
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien, miltador і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МОТОР-БАНК 1, 2, 3, 4
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:16
36 12145
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 21:08
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 8773, 8774, 8775
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
87746 10299318
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 18:11
MASolomko
Кристал Банк 1 ... 7, 8, 9
Модератор » П'ят 22 кві, 2016 13:38
80 25363
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 16:17
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.