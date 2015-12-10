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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лип, 2020 20:03
lubopytnaya написав:
А если номер карты начинается с шестерки, это какая система? Тоже Мастер?
попробуйте. маестро - это аналог визы-электрон - типа начального уровня может и пустит.
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ol_zy
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Додано: Нед 19 лип, 2020 20:07
ol_zy написав:
А визу можно регить?
C чего бы это?
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Додано: Нед 19 лип, 2020 20:09
ol_zy написав: ruvex написав: t-step написав:
А хтось знає чому не добавляється в програму "БІЛЬШЕ" Зелена А-Банку дружини,моя ж зайшла без проблем?!?!
Может у нее VISA?
А визу можно регить?
Смеетесь? Визу в программе мастера?
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- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Додано: Нед 19 лип, 2020 20:54
Flamingo написав: ol_zy написав: t-step написав:
А хтось знає чому не добавляється в програму "БІЛЬШЕ" Зелена А-Банку дружини,моя ж зайшла без проблем?!?!
ruvex написав:
Может у нее VISA?
А визу можно регить?
Смеетесь? Визу в программе мастера?
не так прочитал ...
, показалось, что у жены все ок.
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