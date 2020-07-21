Да я никаких платежей и не совершаю
Просто поинтересовалась к какой платежной системе относится эта карта.
А то мне этот маэстро бесплатно выдали в банке Сичь, для получения процентов по депозитам.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лип, 2020 21:49
Да я никаких платежей и не совершаю
Просто поинтересовалась к какой платежной системе относится эта карта.
А то мне этот маэстро бесплатно выдали в банке Сичь, для получения процентов по депозитам.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:31
не знаю з якої радості в АБ24 вискочив банер, що треба ознайомитись із оновленою довідкою ФГВФО
що там нового так і не зрозумів..
зберіг лінк звідти
спочатку не знайшов 200 в тексті, а потім побачив, що воно прописано словами
+50грн !
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