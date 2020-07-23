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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1669167016711672

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 200
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
41
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:49

  ol_zy написав:маестро - это аналог визы-электрон - типа начального уровня может и пустит.

Да я никаких платежей и не совершаю :)
Просто поинтересовалась к какой платежной системе относится эта карта.
А то мне этот маэстро бесплатно выдали в банке Сичь, для получения процентов по депозитам.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:31

не знаю з якої радості в АБ24 вискочив банер, що треба ознайомитись із оновленою довідкою ФГВФО
що там нового так і не зрозумів..
зберіг лінк звідти
https://a-bank.com.ua/static/fgvo/dovidka_fgvo.pdf

спочатку не знайшов 200 в тексті, а потім побачив, що воно прописано словами :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:49

Re: А-Банк

Обслуживание в банке ухудшилось. Раньше старались и просили поставить хорошую оценку. Теперь обслуживают с таким лицом будто я домой к ним пришел и прошу карту выдать. Карту перевыпускали минут сорок.
Масочный режим тоже не соблюдают особо. Посетители шарятся без масок, у сотрудников тоже маски ниже носа.
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:51

  Alexey_k9 написав:Обслуживание в банке ухудшилось. Раньше старались и просили поставить хорошую оценку. Теперь обслуживают с таким лицом будто я домой к ним пришел и прошу карту выдать. Карту перевыпускали минут сорок.
Масочный режим тоже не соблюдают особо. Посетители шарятся без масок, у сотрудников тоже маски ниже носа.

Слід штрафувати і поповнювати державний бюджет...хто цим має займатися?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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