Да я никаких платежей и не совершаю
Просто поинтересовалась к какой платежной системе относится эта карта.
А то мне этот маэстро бесплатно выдали в банке Сичь, для получения процентов по депозитам.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лип, 2020 21:49
Да я никаких платежей и не совершаю
Просто поинтересовалась к какой платежной системе относится эта карта.
А то мне этот маэстро бесплатно выдали в банке Сичь, для получения процентов по депозитам.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:31
не знаю з якої радості в АБ24 вискочив банер, що треба ознайомитись із оновленою довідкою ФГВФО
що там нового так і не зрозумів..
зберіг лінк звідти
спочатку не знайшов 200 в тексті, а потім побачив, що воно прописано словами
+50грн !
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:49
Re: А-Банк
Обслуживание в банке ухудшилось. Раньше старались и просили поставить хорошую оценку. Теперь обслуживают с таким лицом будто я домой к ним пришел и прошу карту выдать. Карту перевыпускали минут сорок.
Масочный режим тоже не соблюдают особо. Посетители шарятся без масок, у сотрудников тоже маски ниже носа.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:51
Слід штрафувати і поповнювати державний бюджет...хто цим має займатися?
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:45
Квесторе_поверніться Рожкова мабуть
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:07
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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