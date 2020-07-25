Додано: Нед 26 лип, 2020 03:03

Alexey_k9 написав: Обслуживание в банке ухудшилось. Раньше старались и просили поставить хорошую оценку. Теперь обслуживают с таким лицом будто я домой к ним пришел и прошу карту выдать. Обслуживание в банке ухудшилось. Раньше старались и просили поставить хорошую оценку. Теперь обслуживают с таким лицом будто я домой к ним пришел и прошу карту выдать.

Карту перевыпускали минут сорок.

Масочный режим тоже не соблюдают особо. Посетители шарятся без масок, у сотрудников тоже маски ниже носа.

Был на прошлой неделе в отделении на Лобановского 35, Киев. Отправлял SWIFT-перевод на свой счет в Interactive Brokers, знималась мной зав. отделением Татьяна, которая отлично сделала все что от нее требовалось. Первой реакцией было "ВК такое точно не пропустит и вообще это не совсем законно", но после того как я обьяснил что это уже года 2 делается без всяких проблем, в т.ч. и их банком, а необходимый пакет документов для ВК у меня с собой в телефоне - дала визитку с адресом куда их сбросить, часть распечатала и мы их заверили сразу, по поводу остального пообещала все выяснить и перезвонить. Перезвонила буквально через пару часов, помимо уже предоставленных мной документов ВК захотел подтверждение того, что счет на который я перевожу деньги это действительно мой собственный счет в IB, сходу ничего кроме скриншотов из личного кабинета IB я предложить не смог, еще через пол-часа она сбросила скриншот отчета в ЛК, который их ВК точно полностью удовлетворяет и мы договорились, что я подъеду в отделение с утра.На след. день. я застал перед отделением очередь из пенсионеров и желающих оплатить комуналку (в типа VIP отделении привата на кловской мне когда-то в подобной ситауции пришлось пробиваться к менеджеру размахивая "платиновой картой" и потом все-равно ждать минут 15 пока меня обслужат), в А-Банке я просто обычный клиент с парой депозитов и бесплатных карт и морально уже подготовился к стоянию в очереди.К счастью ждать не пришлось - в оговоренное время зав отделением вышла, отсортировала очередь - "вы ко мне, вы тоже ко мне сразу после молодого человека; вам, вам и вам в кассу - она сейчас свободна, заходите по одному; остальные - в основной очереди", и минут через 10 я уже вышел из отделения. Еще через полтора часа Татьяна перезвонила чтобы сказать что перевод отправлен, а к открытию NYSE деньги были уже на моем счету в IB.Во время первого визита выяснилось, что с зачислением нала на виртуальную долларовую карту я попадаю на коммисию и будет лучше оформить Универсальную, которая уже не выпускается. На все отделение нашлось 2 болванки из старых запасов, на поиск и оформление ушло меньше 10 минут. Месяцев 8 назад когда я пришел в это отделение чтобы стать их клиентом - выпуск Зеленой + КДВ с ручным вводом моих данных занял минут 20.Посетители с масками на подбородке были мягко построены еще на улице. Сотрудники - даже кассир, которая сидит в своей отдельной будке за стеклянной перегородкой в правильно надетой маске.