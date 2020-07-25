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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 лип, 2020 16:44
greenozon написав: candle645 написав:
. Отправлял SWIFT-перевод на свой счет в Interactive Brokers,
а по комісіях за свіфт як у вас получилось
фіксована чи % від суми
В А-Банке это фикс $20 независимо от суммы.
В ветке по иностранным инвестициям
есть сводная инфа по стоимости SWIFT в местных банках, комисия А-Банка одна из самый низких (за исключением переводов на совсем уж мелкую сумму).
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candle645
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Додано: Нед 26 лип, 2020 18:07
Вчора вранці в моно з білої переводив на Зелену чотиризначну суму, начебто все було нормально, з білої списалося, на Зелену прийшло але коли спробував вже поповнити стовбчик - виплив банер - "ваша картка заблокована через те, що відправник не підтвердив переказ". На теплій лінії моно запевнили, що все гаразд, все відправлено і підтверджено, на теплій а-банка у кожного з трьох операторів своя версія, але подали заявку і сказали чекати три дні.
В когось було подібне, і що з цим робити?
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Додано: Нед 26 лип, 2020 18:41
1finanсier написав:
Вчора вранці в моно з білої переводив на Зелену чотиризначну суму, начебто все було нормально, з білої списалося, на Зелену прийшло але коли спробував вже поповнити стовбчик - виплив банер - "ваша картка заблокована через те, що відправник не підтвердив переказ". На теплій лінії моно запевнили, що все гаразд, все відправлено і підтверджено, на теплій а-банка у кожного з трьох операторів своя версія, але подали заявку і сказали чекати три дні.
В когось було подібне, і що з цим робити?
Сем бед - один ответ
.
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jay2004
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Додано: Нед 26 лип, 2020 18:52
jay2004 написав: 1finanсier написав:
Вчора вранці в моно з білої переводив на Зелену чотиризначну суму, начебто все було нормально, з білої списалося, на Зелену прийшло але коли спробував вже поповнити стовбчик - виплив банер - "ваша картка заблокована через те, що відправник не підтвердив переказ". На теплій лінії моно запевнили, що все гаразд, все відправлено і підтверджено, на теплій а-банка у кожного з трьох операторів своя версія, але подали заявку і сказали чекати три дні.
В когось було подібне, і що з цим робити?
Сем бед - один ответ
.
Невже лише пришвидкувач? По-доброму ломбардники не розблокують ?
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Додано: Нед 26 лип, 2020 19:27
1finanсier написав:
"ваша картка заблокована через те, що відправник не підтвердив переказ".
може їм якийсь інший переказ (а не ваш 4-значний) не сподобався
бо дивно, сам собі і тебе блочать
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greenozon
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:15
greenozon написав: 1finanсier написав:
"ваша картка заблокована через те, що відправник не підтвердив переказ".
може їм якийсь інший переказ (а не ваш 4-значний) не сподобався
бо дивно, сам собі і тебе блочать
Час від часу були інші перекази, але також на невеликі суми і виклоючно від мене самого, кидав потім на депо і все працювало. Але останній переказ перервав цю іділію )
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