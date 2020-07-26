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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1670167116721673

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 200
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
41
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 16:44

RE: А-Банк

  greenozon написав:
  candle645 написав:. Отправлял SWIFT-перевод на свой счет в Interactive Brokers,

а по комісіях за свіфт як у вас получилось
фіксована чи % від суми


В А-Банке это фикс $20 независимо от суммы.
В ветке по иностранным инвестициям есть сводная инфа по стоимости SWIFT в местных банках, комисия А-Банка одна из самый низких (за исключением переводов на совсем уж мелкую сумму).
candle645
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 18:07

Ломбардники заблокували картку

Вчора вранці в моно з білої переводив на Зелену чотиризначну суму, начебто все було нормально, з білої списалося, на Зелену прийшло але коли спробував вже поповнити стовбчик - виплив банер - "ваша картка заблокована через те, що відправник не підтвердив переказ". На теплій лінії моно запевнили, що все гаразд, все відправлено і підтверджено, на теплій а-банка у кожного з трьох операторів своя версія, але подали заявку і сказали чекати три дні.
В когось було подібне, і що з цим робити?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 18:41

  1finanсier написав:Вчора вранці в моно з білої переводив на Зелену чотиризначну суму, начебто все було нормально, з білої списалося, на Зелену прийшло але коли спробував вже поповнити стовбчик - виплив банер - "ваша картка заблокована через те, що відправник не підтвердив переказ". На теплій лінії моно запевнили, що все гаразд, все відправлено і підтверджено, на теплій а-банка у кожного з трьох операторів своя версія, але подали заявку і сказали чекати три дні.
В когось було подібне, і що з цим робити?


Сем бед - один ответ.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 18:52

  jay2004 написав:
  1finanсier написав:Вчора вранці в моно з білої переводив на Зелену чотиризначну суму, начебто все було нормально, з білої списалося, на Зелену прийшло але коли спробував вже поповнити стовбчик - виплив банер - "ваша картка заблокована через те, що відправник не підтвердив переказ". На теплій лінії моно запевнили, що все гаразд, все відправлено і підтверджено, на теплій а-банка у кожного з трьох операторів своя версія, але подали заявку і сказали чекати три дні.
В когось було подібне, і що з цим робити?


Сем бед - один ответ.

Невже лише пришвидкувач? По-доброму ломбардники не розблокують ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:27

Re: А-Банк

  1finanсier написав:"ваша картка заблокована через те, що відправник не підтвердив переказ".


може їм якийсь інший переказ (а не ваш 4-значний) не сподобався

бо дивно, сам собі і тебе блочать
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:15

  greenozon написав:
  1finanсier написав:"ваша картка заблокована через те, що відправник не підтвердив переказ".


може їм якийсь інший переказ (а не ваш 4-значний) не сподобався

бо дивно, сам собі і тебе блочать

Час від часу були інші перекази, але також на невеликі суми і виклоючно від мене самого, кидав потім на депо і все працювало. Але останній переказ перервав цю іділію )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:09

  1finanсier написав:Вчора вранці в моно з білої переводив на Зелену чотиризначну суму, начебто все було нормально, з білої списалося, на Зелену прийшло але коли спробував вже поповнити стовбчик - виплив банер - "ваша картка заблокована через те, що відправник не підтвердив переказ". На теплій лінії моно запевнили, що все гаразд, все відправлено і підтверджено, на теплій а-банка у кожного з трьох операторів своя версія, але подали заявку і сказали чекати три дні.
В когось було подібне, і що з цим робити?

У меня такая же фигня была месяцев шесть назад. Но вместо столбика пытался расплатиться в аптеке. Звонил, ругался, но всё равно, карта в блоке провисела три дня.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 11:03

коллеги, а какой дают сейчас % на остаток на Зеленой?
и % начисляются автоматом или нужны еще действия?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 11:05

  flysoulfly написав:коллеги, а какой дают сейчас % на остаток на Зеленой?
и % начисляются автоматом или нужны еще действия?

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никому не верю
sens
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