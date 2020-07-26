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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лип, 2020 15:44
Re: А-Банк
Напомните Р2Р с КДВ моней будет без комисссии?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:03
Сlientage, не кричіть а то Братки почують.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:04
Квесторе_поверніться
та форум не дает меньше 3х символов чото вставить готов усьо потереть за собой
Ооо, нормальное слово "так" підходить вместо "даа"
... делайте хоть что-нибудь!
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