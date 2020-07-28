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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лип, 2020 15:44
Re: А-Банк
Напомните Р2Р с КДВ моней будет без комисссии?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:03
Сlientage, не кричіть а то Братки почують.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:04
Квесторе_поверніться
та форум не дает меньше 3х символов чото вставить готов усьо потереть за собой
Ооо, нормальное слово "так" підходить вместо "даа"
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:15
clientage да.
Кешбечные карты!
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:34
Re: А-Банк
Был вчера в отделении.Получил новую КДВ обычную вместо голд.Голд болванки не привозят.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:37
lubarec
А в приложении теперь тоже обычная карта "Карта для выплат" вместо "Карта для выплат Gold"?
Додано: Сер 29 лип, 2020 12:26
Да , карта для выплат
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Сер 29 лип, 2020 13:25
Просто КДВ.Голд нет и наверное уже не будет.Слова менеджера.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
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