А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:03
Vorlon написав:
зустрічайте кешбек
Нее, не уговорили
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:07
Vorlon написав:
Максимальний кешбек на липень ...
Там нiде нiхто не помилився?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:14
Alien
Наверняка. Честно говоря, и не заметил эту ошибку
Vorlon
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:33
Згідно з розслідуванням агентства Kroll, кошти на депозитах англійських компаній Суркісів виявилися кредитами, які ПриватБанк видав своїм пов’язаним особам у 2008−2010 році.
https://nv.ua/ukr/biz/finance/nacionali ... 03353.html
15 червня 2020 року Велика палата Верховного Суду України прийняла рішення закрити справу сім'ї Суркісів проти Національного банку України.
Таки обламають братів з "їхніми" депозитами?
А кешбеки так собі. Подивимось, чи буде щось варте у конкурентів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:51
Как там банчОк поживает?
Хочу выше фонда занести до осени под 18,5% Что скажете, коллеги? Или лучше в Моню?! (Там уже больше фонда!)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:48
Навіщо Вам ломбард? Незабаром відкриють казино.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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