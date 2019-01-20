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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1672167316741675

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:03

Re: А-Банк

  Vorlon написав:зустрічайте кешбек

Нее, не уговорили :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:07

  Vorlon написав:Максимальний кешбек на липень ...

Там нiде нiхто не помилився?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:14

Alien
Наверняка. Честно говоря, и не заметил эту ошибку :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:33

Re: А-Банк

Згідно з розслідуванням агентства Kroll, кошти на депозитах англійських компаній Суркісів виявилися кредитами, які ПриватБанк видав своїм пов’язаним особам у 2008−2010 році. https://nv.ua/ukr/biz/finance/nacionali ... 03353.html
15 червня 2020 року Велика палата Верховного Суду України прийняла рішення закрити справу сім'ї Суркісів проти Національного банку України.


Таки обламають братів з "їхніми" депозитами?
А кешбеки так собі. Подивимось, чи буде щось варте у конкурентів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:51

Как там банчОк поживает?
Хочу выше фонда занести до осени под 18,5%
Что скажете, коллеги?
Или лучше в Моню?! (Там уже больше фонда!)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Навіщо Вам ломбард? Незабаром відкриють казино.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:01

  klug написав:Навіщо Вам ломбард? Незабаром відкриють казино.


а там і до Однорукого Джо недалеко :)

https://cs5.pikabu.ru/post_img/big/2015 ... 879217.jpg
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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