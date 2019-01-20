Нее, не уговорили
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:03
Re: А-Банк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:07
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:33
Re: А-Банк
Таки обламають братів з "їхніми" депозитами?
А кешбеки так собі. Подивимось, чи буде щось варте у конкурентів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:51
Как там банчОк поживает?
Хочу выше фонда занести до осени под 18,5%
Что скажете, коллеги?
Или лучше в Моню?! (Там уже больше фонда!)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:48
Навіщо Вам ломбард? Незабаром відкриють казино.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:01
а там і до Однорукого Джо недалеко
+50грн !
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